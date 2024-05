Tennis-French Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (play begins at 1000 GMT)

Sachia Vickery (U.S.) v 8-Ons Jabeur (Tunisia) 1-Iga Swiatek (Poland) v Leolia Jeanjean (France)

4-Alexander Zverev (Germany) v Rafa Nadal (Spain) Gael Monfils (France) v Thiago Seyboth Wild (Brazil)

COURT SUZANNE-LENGLEN Christopher Eubanks (U.S.) v 2-Jannik Sinner (Italy)

Marton Fucsovics (Hungary) v 9-Stefanos Tsitsipas (Greece) 3-Coco Gauff (U.S.) v Julia Avdeeva (Russia)

15-Elina Svitolina (Ukraine) v Karolina Pliskova (Czech Republic) COURT SIMONNE-MATHIEU

Rebeka Masarova (Spain) v 5-Marketa Vondrousova (Czech Republic) Matteo Arnaldi (Italy) v 29-Arthur Fils (France)

6-Maria Sakkari (Greece) v Varvara Gracheva (France) Dominik Koepfer (Germany) v 5-Daniil Medvedev (Russia) (Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; Editing by Clare Fallon)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)