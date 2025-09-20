Left Menu

Fermenta Biotech Advances Environmental Stewardship with Strategic Subsidiary Transition

Fermenta Biotech Limited plans to sell its environmental solutions branch to its subsidiary, Fermenta Environment Solutions Private Limited. This transition will enable a focused approach on environmental innovations while aligning with Fermenta's sustainability goals. The subsidiary will tackle critical environmental challenges, growing its portfolio in solid waste and water management.

Updated: 20-09-2025 11:14 IST
  • Country:
  • India

Fermenta Biotech Limited, a leader in premium-grade APIs and nutritional premixes, is strategically transferring its environmental solutions operations to Fermenta Environment Solutions Private Limited, a wholly owned subsidiary. This transition, set to commence on October 1, 2025, aligns with Fermenta's commitment to sustainability and environmental stewardship.

The subsidiary will broaden its scope, offering solutions in solid waste management, water treatment, soil remediation, and air pollution control. It will also manage sewage and water treatment plants, promoting greener practices. This move highlights Fermenta's dedication to addressing urgent environmental issues through innovative, science-backed solutions.

According to Prashant Nagre, Managing Director of Fermenta, this strategic decision optimizes the company's growth trajectory and enhances its ability to tackle vital environmental concerns effectively. By concentrating resources, the subsidiary aims to innovate and expand its reach in sustainable environmental management, reinforcing Fermenta's core mission of sustainable business development.

