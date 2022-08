FACTBOX-Rugby-Rugby Championship 2022

Factbox on the 2022 Rugby Championship, which starts at the weekend (teams listed in world ranking order): SOUTH AFRICA

World ranking: 3 Titles: 4

Last year: Third Coach: Jacques Nienaber

Captain: Siya Kolisi Squad:

Forwards - Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ntuthuko Mchunu, Ox Nche, Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Ruan Nortje, Marvin Orie, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Elrigh Louw, Evan Roos, Kwagga Smith, Jasper Wiese, Duane Vermeulen, Rynhardt Elstadt, Deon Fourie, Franco Mostert Backs - Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Herschel Jantjies, Grant Williams, Elton Jantjies, Handre Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Warrick Gelant, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Kurt-Lee Arendse, Frans Steyn, Damian Willemse

NEW ZEALAND World ranking: 4

Titles: 18 Last year: First

Coach: Ian Foster Captain: Sam Cane

Squad: Forwards - Codie Taylor, Samisoni Taukei'aho, Dane Coles, Nepo Laulala, Ofa Tuungafasi, Fletcher Newell*, Angus Ta'avao, George Bower, Aidan Ross, Ethan de Groot, Tyrel Lomax*, Sam Whitelock, Brodie Retallick, Tupou Vaa'i, Scott Barrett, Patrick Tuipulotu, Josh Dickson*, Sam Cane, Dalton Papalii, Shannon Frizell, Ardie Savea, Akira Ioane, Hoskins Sotutu,

Backs - Aaron Smith, Folau Fakatava, Finlay Christie, Beauden Barrett, Stephen Perofeta, Richie Mo'unga, Rieko Ioane, Jack Goodhue, Quinn Tupaea, Roger Tuivasa-Sheck, David Havili, Braydon Ennor*, Leicester Fainga'anuku, Caleb Clarke, Sevu Reece, Jordie Barrett, Will Jordan * South Africa tests only

AUSTRALIA World ranking: 6

Titles: 4 Last year: Second

Coach: Dave Rennie Captain: Michael Hooper

Squad: Forwards - Dave Porecki, Lachlan Lonergan, Folau Fainga'a, Taniela Tupou, Scott Sio, Allan Alaalatoa, Pone Fa'amausili, James Slipper, Matt Gibbon, Matt Philip, Nick Frost, Rory Arnold, Jed Holloway, Darcy Swain, Michael Hooper (captain), Fraser McReight, Pete Samu, Harry Wilson, Rob Valetini, Rob Leota

Backs - Nic White, Tate McDermott, Jake Gordon, Quade Cooper, James O'Connor, Noah Lolesio, Hunter Paisami, Lalakai Foketi, Len Ikitau, Irae Simone, Marika Koroibete, Jock Campbell, Suliasi Vunivalu, Tom Wright, Jordan Petaia, Reece Hodge. ARGENTINA

World ranking: 9 Titles: None

Last year: Fourth Coach: Michael Cheika

Captain: Julian Montoya Squad:

Forwards - Matias Alemanno, Rodrigo Bruni, Agustin Creevy, Thomas Gallo, Francisco Gomez Kodela, Juan Martin Gonzalez, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomas Lavanini, Pablo Matera, Julian Montoya, Santiago Medrano, Joaquin Oviedo, Lucas Paulos, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas Backs - Lautaro Bazan Velez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Tomas Cubelli, Jeronimo de la Fuente, Juan Imhoff, Juan Cruz Mallía, Lucas Mensa, Matias Moroni, Matias Orlando, Nicolas Sanchez, Benjamin Urdapilleta

FIXTURES Round 1:

Aug. 6 South Africa v New Zealand (Mbombela Stadium) Aug. 6 Argentina v Australia (Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza)

Round 2: Aug. 13 South Africa v New Zealand (Ellis Park, Johannesburg)

Aug. 13 Argentina v Australia (Estadio del Bicentenario, San Juan) Round 3:

Aug. 27 Australia v South Africa (Adelaide Oval) Aug. 27 New Zealand v Argentina (Christchurch Stadium)

Round 4: Sept. 3 New Zealand v Argentina (Waikato Stadium, Hamilton)

Sept. 3 Australia v South Africa (Sydney Football Stadium) Round 5:

Sept. 15 Australia v New Zealand (Docklands Stadium, Melbourne) Sept. 17 Argentina v South Africa (Jose Amalfitani Stadium, Buenos Aires)

Round 6: Sept. 24 New Zealand v Australia (Eden Park, Auckland)

Sept. 24 South Africa v Argentina (Kings Park, Durban)

