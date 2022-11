Scoreboard: T20WC; SL vs ENG

Scoreboard of the T20 World Cup match between Sri Lanka and England here on Saturday.

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c (sub)Chris Jordan b Adil Rashid 67 Kusal Mendis c Livingstone b Chris Woakes 18 Dhananjaya de Silva c Stokes b Sam Curran 9 Charith Asalanka c Malan b Stokes 8 Bhanuka Rajapaksa c Sam Curran b Mark Wood 22 Dasun Shanaka c Jos Buttler b Mark Wood 3 Wanindu Hasaranga run out (Jos Buttler/Mark Wood) 9 Chamika Karunaratne c Hales b Mark Wood 0 Maheesh Theekshana not out 0 Extras: (B-0, LB-3, W-2) 5 Total: (8 wkts, 20 Overs) 141 Fall of Wickets: 39-1, 72-2, 84-3, 118-4, 127-5, 140-6, 141-7, 141-8.

Bowler: Ben Stokes 3-0-24-1, Chris Woakes 3-0-24-1, Mark Wood 3-0-26-3, Sam Curran 4-0-27-1, Adil Rashid 4-0-16-1, Liam Livingstone 2-0-16-0, Moeen Ali 1-0-5-0.

