FACTBOX-Rugby-Super Rugby Pacific final

Factbox on this weekend's Super Rugby Pacific final between Waikato Chiefs and Canterbury Crusaders in New Zealand: WHERE?

Waikato Stadium, Hamilton (capacity: 25,800) WHEN?

Saturday, June 24, kick-off 7.05 p.m. (0705 GMT) WAIKATO CHIEFS

Super Rugby titles: 2 2023 record: Won-16, Lost-1

Coach: Clayton McMillan Co-captains: Brad Weber, Sam Cane

Team: 15-Shaun Stevenson, 14-Emoni Narawa, 13-Alex Nankivell, 12-Anton Lienert-Brown, 11-Etene Nanai-Seturo, 10-Damian McKenzie, 9-Brad Weber, 8-Luke Jacobson, 7-Sam Cane, 6-Pita Gus Sowakula, 5-Tupou Vaa'i, 4-Brodie Retallick, 3-George Dyer, 2-Samisoni Taukei'aho, 1-Aidan Ross. Replacements: 16-Tyrone Thompson, 17-Ollie Norris, 18-John Ryan, 19-Naitoa Ah Kuoi, 20-Samipeni Finau, 21-Cortez Ratima, 22-Josh Ioane, 23-Rameka Poihipi CANTERBURY CRUSADERS

Super Rugby titles: 13 (10 Super Rugby, 1 Super Rugby Pacific, 2 Super Rugby Aotearoa) 2023 record: Won-12, Lost-4

Coach: Scott Robertson Captains: Scott Barrett

Crusaders: 15-Will Jordan, 14-Dallas McLeod, 13-Braydon Ennor, 12-Jack Goodhue, 11-Leicester Fainga'anuku, 10-Richie Mo'unga, 9-Mitch Drummond, 8-Christian Lio-Willie, 7-Tom Christie, 6-Sione Havili Talitui, 5-Sam Whitelock, 4-Scott Barrett, 3-Oli Jager, 2-Codie Taylor, 1-Tamaiti Williams. Replacements: 16-George Bell, 17-Kershawl Sykes-Martin, 18-Reuben O'Neill, 19-Quinten Strange, 20-Dom Gardiner, 21-Willi Heinz, 22-Fergus Burke, 23-Chay Fihaki.

MATCH OFFICIALS Referee: Ben O'Keeffe (New Zealand)

Assistants: Angus Gardner, Nic Berry (both Australia) TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

