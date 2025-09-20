Left Menu

Adeliia Petrosian Shines as Russian Skaters Eye 2026 Olympics

Russian figure skater Adeliia Petrosian emerged victorious in Beijing, claiming a podium finish and bolstering her chances for the 2026 Milano-Cortina Olympics. Competing as Individual Neutral Athletes, Russian skaters secured vital Olympic quota spots following their exclusion from earlier international championships, marking their return to international competition.

Updated: 20-09-2025 22:58 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Adeliia Petrosian, a standout talent in Russian figure skating, secured victory at a significant qualifying event in Beijing on Saturday, propelling her towards potential success in the 2026 Milano-Cortina Olympics. The competition witnessed Russian skaters, competing as Individual Neutral Athletes, marking their return to the international stage since being banned in 2022.

Petrosian delivered a compelling performance, amassing a total score of 209.63 points through her Michael Jackson-themed short program and Argentine tango free skate. She surpassed competitors including Georgia's Anastasiia Gubanova and Belgium's Loena Hendrickx, ensuring Russia's continued prominence in the sport despite global challenges.

As Russian skater Petr Gumennik vies for a place in the men's singles category, the event in Beijing offers a crucial opportunity for nations to claim Olympic quota spots. The International Skating Union outlined a pathway for Russian skaters to participate as neutrals, providing a lifeline for athletes after their exclusion due to geopolitical tensions.

