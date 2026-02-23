T20 World Cup Scoreboard : WI vs ZIM

Scoreboard of a T20 World Cup Super 8s match between West Indies and Zimbabwe here on Monday. West Indies Innings: Brandon King c Tashinga Musekiwa b Richard Ngarava 9 Shai Hope c Brian Bennett b Brad Evans 14 Shimron Hetmyer c Brian Bennett b Graeme Cremer 85 Rovman Powell c Tashinga Musekiwa b Blessing Muzarabani 59 Sherfane Rutherford not out 31 Romario Shepherd c Ryan Burl b Richard Ngarava 21 Jason Holder c Tony Munyonga b Blessing Muzarabani 13 Matthew Forde not out 1 Extras: (LB-10, W-10, NB-1) 21 Total: (For 6 wkts, 20 Overs) 254 Fall of Wickets: 17-1, 54-2, 176-3, 194-4, 229-5, 248-6. Bowler: Richard Ngarava 4-0-47-2, Blessing Muzarabani 4-0-42-2, Brad Evans 4-0-46-1, Graeme Cremer 4-0-38-1, Sikandar Raza 3-0-52-0, Dion Myers 1-0-19-0. (MORE)

