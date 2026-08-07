Rugby-Argentina make sweeping changes for home Springbok test

Argentina coach Felipe Contepomi has made 13 changes to his side for the one-off test against South Africa, selecting Santiago Carreras at flyhalf.

Reuters | Updated: 07-08-2026 02:53 IST | Created: 07-08-2026 02:53 IST
Rugby-Argentina make sweeping changes for home Springbok test
  • Country:
  • Argentina

Argentina coach Felipe Contepomi has made ​13 changes to his side ​for the one-off test ‌against ​South Africa in Buenos Aires on Saturday, and selected Santiago Carreras at flyhalf in the place ‌of the suspended Tomas Albornoz. Team: 15-Geronimo Prisciantelli, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Faustino Sanchez Valarolo, ⁠11-Ignacio Mendy, 10-Santiago Carreras, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Joaquin Moro, 7-Benjamin Grondona, 6-Pablo ⁠Matera (captain), 5-Tomas Lavanini, ⁠4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Ignacio Ruiz, 1-Boris Wenger.

Replacements: 16-Leonel Oviedo, 17-Mayco Vivas, 18-Tomas Rapetti, 19- Efrain Elias, 20-Juan ‌Penoucos, 21-Juan ‌Martin Scelzo, 22-Agustin Moyano, 23-Matias Moroni. (Reporting ​by Nick Said)

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