Rugby-Argentina make sweeping changes for home Springbok test
Argentina coach Felipe Contepomi has made 13 changes to his side for the one-off test against South Africa, selecting Santiago Carreras at flyhalf.
- Country:
- Argentina
Argentina coach Felipe Contepomi has made 13 changes to his side for the one-off test against South Africa in Buenos Aires on Saturday, and selected Santiago Carreras at flyhalf in the place of the suspended Tomas Albornoz. Team: 15-Geronimo Prisciantelli, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Faustino Sanchez Valarolo, 11-Ignacio Mendy, 10-Santiago Carreras, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Joaquin Moro, 7-Benjamin Grondona, 6-Pablo Matera (captain), 5-Tomas Lavanini, 4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Ignacio Ruiz, 1-Boris Wenger.
Replacements: 16-Leonel Oviedo, 17-Mayco Vivas, 18-Tomas Rapetti, 19- Efrain Elias, 20-Juan Penoucos, 21-Juan Martin Scelzo, 22-Agustin Moyano, 23-Matias Moroni. (Reporting by Nick Said)
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