FACTBOX-Rugby-New Zealand v Tonga test match

Factbox on Saturday's test between New Zealand and Tonga: When: Sept. 7, 2:35 p.m. local (0235 GMT)

Where: Waikato Stadium, Hamilton (capacity: 25,800) Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant referees: Damon Murphy (Australia), Jordan Way(Australia); TMO: James Leckie (Australia) NEW ZEALAND

World ranking: 1 Coach: Steve Hansen

Captain: Kieran Read Team: 15-Ben Smith, 14-Sevu Reece, 13-Anton Lienert-Brown, 12-Ryan Crotty, 11-George Bridge, 10-Beauden Barrett, 9-TJ Perenara, 8-Kieran Read (captain), 7-Matt Todd, 6-Ardie Savea, 5-Sam Whitelock, 4-Patrick Tuipulotu, 3-Nepo Laulala, 2-Codie Taylor, 1-Joe Moody

Replacements: 16-Liam Coltman, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Angus Ta'avao, 19-Scott Barrett, 20-Luke Jacobson, 21-Aaron Smith, 22-Josh Ioane, 23-Jordie Barrett TONGA

World ranking: 15 Coach: Toutai Kefu

Captain: Siale Piutau Team: 15-David Halaifonua, 14-Cooper Vuna, 13-Malietoa Hingano, 12-Siale Piutau (captain), 11-Viliami Lolohea, 10-Kurt Morath, 9-Sonatane Takulua, 8-Maama Vaipulu, 7-Fotu Lokotui, 6-Sione Kalamafoni, 5-Leva Fifita, 4-Sam Lousi, 3-Siua Halanukonuka, 2-Siua Maile, 1-Siegfried Fisiihoi

Replacements: 16-Sione Anga'aelangi, 17-Vunipola Fifita, 18-Ma'afu Fia, 19-Dan Faleafa, 20-Zane Kapeli, 21-Leon Fukafuka, 22-James Faiva, 23-Atieli Pakalani OVERALL RECORD

Played: 5 New Zealand wins: 5

Tonga wins: 0 RESULTS

2015 New Zealand 47-9 Tonga Newcastle* 2011 New Zealand 41-10 Tonga Auckland*

2003 New Zealand 91-7 Tonga Brisbane* 2000 New Zealand 102-0 Tonga Auckland

1999 New Zealand 45-9 Tonga Bristol* * Rugby World Cup match

