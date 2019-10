FACTBOX-Rugby-World Cup-Wales v Uruguay

Factbox on the Rugby World Cup Pool D fixture between Wales and Uruguay: WHERE

Kumamoto Stadium, Kumamoto WHEN

Sunday, Oct. 13 at 5.15pm local time (0815 GMT) WALES

World ranking: 2 Coach: Warren Gatland (New Zealand)

Captain: Justin Tipuric Team: 15-Leigh Halfpenny, 14-Josh Adams, 13-Owen Watkin, 12-Hadleigh Parkes, 11-Hallam Amos, 10-Rhys Patchell, 9-Aled Davies, 8-Aaron Wainwright, 7-Justin Tipuric, 6-Aaron Shingler, 5-Adam Beard, 4-Bradley Davies, 3-Dillon Lewis, 2-Ryan Elias, 1-Nicky Smith

Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Rhys Carre, 18-Wyn Jones, 19-Jake Ball, 20-Ross Moriarty, 21-James Davies, 22-Tomos Williams, 23-Gareth Davies. URUGUAY

World ranking: 18 Coach: Esteban Meneses (Argentina)

Captain: Juan Manuel Gaminara Team: 15-Gaston Mieres, 14-Leandro Leivas, 13-Juan Manuel Cat, 12-Andres Vilaseca, 11-Nicolas Freitas, 10-Felipe Berchesi, 9-Santiago Arata, 8-Alejandro Nieto, 7-Santiago Civetta, 6-Juan Manuel Gaminara, 5-Manuel Leindekar, 4-Ignacio Dotti, 3-Diego Arbelo, 2-German Kessler, 1-Mateo Sanguinetti

Replacements: 16-Guillermo Pujadas, 17-Juan Echeverria, 18-Juan Pedro Rombys, 19-Diego Magno, 20-Manuel Diana, 21-Agustin Ormaechea, 22-Tomas Inciarte, 23-Rodrigo Silva. OFFICIALS

Referee: Angus Gardner (Australia) Assistants: Luke Pearce (Wales), Karl Dickson (England)

TMO: Rowan Kitt (England) POOL D RESULTS (date/opponent/venue)

WALES Sept 23 Wales 43-14 Georgia Toyota

Sept 29 Wales 29-25 Australia Tokyo Oct 9 Wales 29-17 Fiji Oita

URUGUAY Sept 25 Uruguay 30-27 Fiji Kamaishi

Sept 29 Uruguay 7-33 Georgia Kumagaya Oct 5 Uruguay 10-45 Australia Oita

