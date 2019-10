The following is the list of BCCI Presidents till date:

1 R E Grant Govan (1928-1933) 2 Sir Sikandar Hayat Khan (1933-1935)

3 Nawab Hamidullah Khan (1935-1937) 4 Maharaja K S Digvijaysinhji (1937-1938)

5 P Subbarayan (1938-1946) 6 Anthony S D'Mello (1946-1951)

7 J C Mukherji (1951-1954) 8 Maharajkumar of Vizianagram (1954-1956)

9 Sardar SS Majithia (1956-1958) 10 R K Patel (1958-1960)

11 M A Chidambaram (1960-1963) 12 Maharaja F Gaekwad (1963-1966)

13 Z R Irani (1966-1969) 14 A N Ghose (1969-1972)

15 P M Rungta (1972-1975) 16 Ramprakash Mehra (1975-1977)

17 M Chinnaswamy (1977-1980) 18 S K Wankhede (1980-1982)

19 NKP Salve (1982-1985) 20 S Sriraman (1985-1988)

21 B N Dutt (1988-1990) 22 Madhavrao Scindia (1990-1993)

23 I S Bindra (1993-1996) 24 Raj Singh Dungarpur (1996-1999)

25 A C Muthiah (1999-2001) 26 Jagmohan Dalmiya (2001-2004)

27 Ranbir Singh Mahendra (2004-2005) 28 Sharad Pawar (2005-2008)

29 Shashank Manohar (2008-2011) 30 N Srinivasan (2011-2013)

31 Jagmohan Dalmiya (Interim) (2013-2013) 32 N Srinivasan (2013-2014)

33 Shivlal Yadav (Interim) (2014-2014) 34 Sunil Gavaskar (IPL Interim) (2014-2014)

35 Jagmohan Dalmiya (Died in office) (2015-2015) 36 Shashank Manohar (Resigned) (2015-2016)

37 Anurag Thakur (Sacked) (2016-2017) 38 C K Khanna (Interim) (2017-2019)

39 Sourav Ganguly (2019-Present).

