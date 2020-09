Scoreboard of the opening IPL match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings here on Saturday

Mumbai Indians Rohit Sharma c Sam Curran b Chawla 12 Quinton de Kock c Watson b Sam Curran 33 Suryakumar Yadav c Sam Curran b D Chahar 17 Saurabh Tiwary c du Plessis b Ravindra Jadeja 42 Hardik Pandya c du Plessis b Ravindra Jadeja 14 Kieron Pollard c Dhoni b Lungi Ngidi 18 Krunal Pandya c Dhoni b Lungi Ngidi 3 James Pattinson c du Plessis b Lungi Ngidi 11 Rahul Chahar not out 2 Trent Boult b D Chahar 0 Jasprit Bumrah not out 5 Extras: 5 (W-4, LB-1) 5 Total: (For 9 wkts, 20 Over) 162 Fall of Wickets: 46-1, 48-2, 92-3, 121-4, 124-5, 136-6, 151-7, 156-8, 156-9

Bowler: Deepak Chahar 4-0-32-2, Sam Curran 4-0-28-1, Lungi Ngidi 4-0-38-3, Piyush Chawla 4-0-21-1, Ravindra Jadeja 4-0-42-2.