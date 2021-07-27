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BRIEF-Moderna Says Co's Ex-U.S. Manufacturing Partners Are Facing Delays Due To Laboratory Testing Operations That Occurred In Past Days

Reuters | Updated: 27-07-2021 20:40 IST | Created: 27-07-2021 20:40 IST
BRIEF-Moderna Says Co's Ex-U.S. Manufacturing Partners Are Facing Delays Due To Laboratory Testing Operations That Occurred In Past Days

Moderna Inc: * CO'S EX-U.S. MANUFACTURING PARTNERS ARE FACING DELAYS DUE TO LABORATORY TESTING OPERATIONS THAT OCCURRED IN THE PAST DAYS

* WE DO NOT HAVE STOCK IN STORAGE TO SMOOTH THESE TYPES OF SHORTFALLS OR DELAYS * THE DELAY IS LEADING TO A SHORT-TERM ADJUSTMENT IN THE UPCOMING 2-4 WEEKS

* CO AND ITS MANUFACTURING PARTNERS ARE WORKING TOGETHER TO MINIMIZE THE SHORT FALL ACROSS ALL IMPACTED NATIONS * WILL REMAIN IN CLOSE CONTACT WITH GOVERNMENTS, RECOGNIZING THE IMPORTANCE OF DELIVERY PLANNING FOR VACCINATION ROLL-OUT Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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