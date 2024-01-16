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BRIEF-Goldman Sachs CEO Says Encouraged By Capital Markets Activity

Reuters | Updated: 16-01-2024 21:45 IST | Created: 16-01-2024 21:08 IST
BRIEF-Goldman Sachs CEO Says Encouraged By Capital Markets Activity
Representative image Image Credit: Twitter (@GoldmanSachs)

Goldman Sachs Group Inc: * GOLDMAN SACHS CEO DAVID SOLOMON SAYS POTENTIAL FOR RATE CUTS THIS YEAR HAS RENEWED OPTIMISM FOR A SOFT LANDING

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS CONSUMER AMBITIONS HAVE PRODUCED OVER $150 BILLION IN DEPOSITS * GOLDMAN SACHS CEO SAYS WE HAVE A MUCH STRONGER PLATFORM FOR 2024

* GOLDMAN SACHS CFO SAYS WE CONTINUE TO FOCUS ON EXITING ON-BALANCE SHEET ASSET MANAGEMENT PORTFOLIO OVER THE MEDIUM TERM * GOLDMAN SACHS CFO SAYS WE HAVE NO ADDITIONAL UPDATES REGARDING OUR CREDIT CARD PARTNERSHIPS

* GOLDMAN SACHS CFO SAYS WE EXPECT TO REMAIN NIMBLE WITH RESPECT TO CAPITAL RETURN GIVEN THE ONGOING UNCERTAINTY AROUND THE PROPOSED BASEL III RULES * GOLDMAN SACHS CEO SAYS LEVEL OF STRATEGIC DIALOGUE ON M&A HAS DEFINITELY INCREASED

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS ENCOURAGED BY CAPITAL MARKETS ACTIVITY, NOT RUNNING BACK TO 10-YEAR AVERAGES RIGHT AWAY BUT IT HAS MATERIALLY IMPROVED * GOLDMAN SACHS CEO SAYS CONTINUE TO REDUCE THE DRAG FROM THE APPLE PARTNERSHIP AND WE CONTINUE TO MAKE PROGRESS

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS "DRAG" FROM CREDIT CARD PARTNERSHIPS IN 2024 WILL BE MATERIALLY LESS * GOLDMAN SACHS CEO SAYS WE CAN CONTINUE TO GROW OUR FINANCING ACTIVITY GIVEN THE SCALE AND THE SIZE OF THE MARKET

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS WE WILL NORMALIZE INVESTMENT BANKING ACTIVITY * GOLDMAN SACHS CEO SAYS EXPECT TO RAISE ANOTHER $40 BILLION-$50 BILLION IN ALTERNATIVES IN 2024

* GOLDMAN SACHS CEO REITERATES CONCERNS WITH BASEL III ENDGAME PROPOSALS, ENGAGING WITH REGULATORS * GOLDMAN SACHS CFO SAYS WE'RE IN THE PROCESS OF REVIEWING EACH AND EVERY CATEGORY OF OUR NON-COMPENSATION EXPENSE

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS IT HAS A PROCESS IN PLACE TO REPLACE LEAD INDEPENDENT DIRECTOR Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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