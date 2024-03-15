BRIEF-IMF Says It Is Investigating A Cyber-Security Incident
Reuters | Updated: 15-03-2024 22:01 IST | Created: 15-03-2024 22:01 IST
* IMF INVESTIGATES CYBER-SECURITY INCIDENT
* IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) RECENTLY EXPERIENCED A CYBER INCIDENT, WHICH WAS DETECTED ON FEBRUARY 16, 2024 * IMF - IMPACTED EMAIL ACCOUNTS WERE RE-SECURED
* IMF - THE INVESTIGATION DETERMINED THAT ELEVEN IMF EMAIL ACCOUNTS WERE COMPROMISED * IMF - NO INDICATION OF FURTHER COMPROMISE BEYOND THESE EMAIL ACCOUNTS AT THIS POINT IN TIME.
* IMF - THE INVESTIGATION INTO THIS INCIDENT IS CONTINUING Source text: https://tinyurl.com/5dy98w4p Further company coverage: [ ]
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