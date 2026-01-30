BRIEF-Bombardier Says Taken Note Of US President's Social Media Post; In Contact With Canadian Government
Bombardier Inc: * BOMBARDIER - INVESTING IN U.S. OPERATIONS EXPANSION
* BOMBARDIER - HAVE TAKEN NOTE OF POST FROM PRESIDENT OF UNITED STATES TO SOCIAL MEDIA AND ARE IN CONTACT WITH CANADIAN GOVERNMENT. * BOMBARDIER - WE HOPE THIS IS QUICKLY RESOLVED TO AVOID A SIGNIFICANT IMPACT TO AIR TRAFFIC AND FLYING PUBLIC Source text: Further company coverage:
