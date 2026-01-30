Left Menu

BRIEF-Bombardier Says Taken Note Of US President's Social Media Post; In Contact With Canadian Government

Reuters | Updated: 30-01-2026 08:34 IST | Created: 30-01-2026 08:34 IST
Bombardier ‌Inc: * BOMBARDIER - INVESTING IN ⁠U.S. OPERATIONS EXPANSION

* BOMBARDIER - HAVE TAKEN ​NOTE OF ‍POST FROM PRESIDENT OF UNITED STATES ⁠TO ‌SOCIAL ⁠MEDIA AND ARE ‍IN CONTACT WITH ​CANADIAN GOVERNMENT. * BOMBARDIER - WE ⁠HOPE THIS IS ⁠QUICKLY RESOLVED TO AVOID ⁠A SIGNIFICANT IMPACT TO ⁠AIR ‌TRAFFIC AND FLYING PUBLIC Source ⁠text: Further company ‍coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

