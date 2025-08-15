We should never forget how democracy was murdered, throttled, backstabbed during Emergency: PM Modi in his Independence Day speech.
PTI | New Delhi | Updated: 15-08-2025 09:20 IST | Created: 15-08-2025 09:20 IST
- Country:
- India
We should never forget how democracy was murdered, throttled, backstabbed during Emergency: PM Modi in his Independence Day speech.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
BSNL Launches ₹1 ‘Freedom Plan’ to Showcase Indigenous 4G Network
Unlocking Inner Freedom: The Soulful Journey of '33'
Operation Muskaan-XI: Delivering Hope and Freedom to 7,678 Children
Chief Ministers Clash Over Religious Freedom: The Nun Arrest Controversy
BSNL Launches Re 1 4G 'Freedom Plan' to Transform Telecom Engagement