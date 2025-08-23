AP sources: Hegseth fires general whose agency's initial intel assessment of damage to Iran nuclear sites angered Trump, reports AP.
PTI | Washington DC | Updated: 23-08-2025 00:44 IST | Created: 23-08-2025 00:44 IST
