Authorities say at least three people killed and 12 injured in mass Russian missile and drone attack on Kyiv, Ukraine, reports AP.
PTI | Kyiv | Updated: 28-08-2025 08:37 IST | Created: 28-08-2025 08:37 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
