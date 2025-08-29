Mauritanian coast guard says at least 49 people died after boat carrying migrants capsized this week, reports AP.
PTI | Nouakchott | Updated: 29-08-2025 17:03 IST | Created: 29-08-2025 17:03 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
