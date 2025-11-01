Injustice is being done to classical language Kannada by denying adequate funds for its growth: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
Children of developed nations think, learn, dream in mother tongue but here situation is against it: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
Grants given for development of Hindi, Sanskrit while other languages of country are neglected: Karnataka CM Siddaramaiah.