Sunetra Pawar elected leader of NCP Legislature Party unanimously, set to become Maharashtra's first woman Deputy Chief Minister.

PTI | Mumbai | Updated: 31-01-2026 14:34 IST | Created: 31-01-2026 14:34 IST
Sunetra Pawar elected leader of NCP Legislature Party unanimously, set to become Maharashtra's first woman Deputy Chief Minister.
Sunetra Pawar elected leader of NCP Legislature Party unanimously, set to become Maharashtra's first woman Deputy Chief Minister.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

