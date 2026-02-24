Chhattisgarh budget: Rani Durgavati Scheme to be launched under which girls will receive Rs 1.5 lakh upon attaining 18 years of age.
PTI | Raipur | Updated: 24-02-2026 14:13 IST | Created: 24-02-2026 14:13 IST
- Country:
- India
Chhattisgarh budget: Rani Durgavati Scheme to be launched under which girls will receive Rs 1.5 lakh upon attaining 18 years of age.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Rs 1.5
- Rani Durgavati