Sanju Samson slams 97 not out to help India beat West Indies by five wickets and qualify for T20 World Cup semifinals.
PTI | Kolkata | Updated: 01-03-2026 22:49 IST | Created: 01-03-2026 22:49 IST
Sanju Samson slams 97 not out to help India beat West Indies by five wickets and qualify for T20 World Cup semifinals.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Jasprit Bumrah: India's Bowling Maestro and Cricketing Genius
Zimbabwe Cricket Team's Travel Uncertainty Amid Middle East Tensions
Pakistan Cricket's Pressure Crisis: Captain Agha Addresses Decision-Making Failures
Jammu & Kashmir's Historic Ranji Trophy Triumph: A New Dawn in Cricket
Jammu & Kashmir's Historic Ranji Trophy Triumph Sparks New Cricketing Heroes