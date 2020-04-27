PRICES-BULLION-CLOSE

PRICES-BULLION-CLOSEPTI | New Delhi | Updated: 27-04-2020 18:22 IST | Created: 27-04-2020 18:22 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42050.00STANDARD GOLD (99.5) : 46150.00PURE GOLD (99.9) : 46336.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 042741730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42050.00STANDARD GOLD (99.5) : 46150.00PURE GOLD (99.9) : 46336.00 PTI MUM SVC SHWSHW
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