MUMBAI, MAY 13 (PTI) BULLION CLOSING

MUMBAI, MAY 13 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 13-05-2020 18:11 IST | Created: 13-05-2020 18:11 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42915.00STANDARD GOLD (99.5) : 45710.00PURE GOLD (99.9) : 45894.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 13051730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 42915.00STANDARD GOLD (99.5) : 45710.00PURE GOLD (99.9) : 45894.00 PTI MUM SVC SHWSHW