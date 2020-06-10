Mumbai, June 10 (PTI)PTI | Mumbai | Updated: 10-06-2020 17:55 IST | Created: 10-06-2020 17:55 IST
Mumbai, June 10 (PTI) METAL : (IN RS. PER KG) (INCLUSIVE OF GST)COPPER CABEL SCRAP 432.00 COPPER HEAVY SCRAPS 426.00COPPER ARMATURE (CREDIT) 417.00COPPER SHEET CUTTING NACOPPER UTENSILS SCRAP NABRASS SHEET CUTTING 310.00BRASS UTENSIL SCRAP 285.00ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 112.00ALUM EXTRUSION SCRAP 116.00GUN METAL SCRAP NABRASS HONEY 282.00COPPER BILLETS 460.00ALUMINIUM INGOTS 139.00ZINC INGOTS 166.00LEAD INGOTS 143.00TIN INGOTS 1360.00NICKEL CATHODE 990.00CC ROD 468.00 SUGAR RATES :- Sugar quality S-30 (PER QUINTAL) : 3250 /3322 Sugar quality M-30 (PER QUINTAL) : 3340/3502 PTI MUM SVC SHWSHW
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