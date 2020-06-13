BRIEF-Dr. Reddy's Laboratories Enters Into Licensing Agreement With Gilead Sciences For Remdesivir
REDDY'S CAN REGISTER, MANUFACTURE &SELL GILEAD'S REMDESIVIR IN 127 COUNTRIES INCLUDING INDIA * DR.REDDY'S LABORATORIES LTD - CO NEED TO DO MANUFACTURING SCALE UP AND OBTAIN REGULATORY APPROVAL FOR MARKETING OF THIS DRUG IN RESPECTIVE COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage:Reuters | Updated: 13-06-2020 14:52 IST | Created: 13-06-2020 14:52 IST
Dr.Reddy's Laboratories Ltd: * DR. REDDY'S LABORATORIES ENTERS INTO A LICENSING AGREEMENT WITH GILEAD SCIENCES FOR REMDESIVIR
* DR.REDDY'S - ENTERED NON-EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT WITH GILEAD UNDER WHICH CO CAN REGISTER, MANUFACTURE &SELL GILEAD'S REMDESIVIR DRUG * DR.REDDY'S LABORATORIES LTD - WILL RECEIVE TECHNOLOGY TRANSFER FROM GILEAD FOR MANUFACTURING OF THIS DRUG
* DR.REDDY'S LABORATORIES LTD - UNDER AGREEMENT DR. REDDY'S CAN REGISTER, MANUFACTURE &SELL GILEAD'S REMDESIVIR IN 127 COUNTRIES INCLUDING INDIA * DR.REDDY'S LABORATORIES LTD - CO NEED TO DO MANUFACTURING SCALE UP AND OBTAIN REGULATORY APPROVAL FOR MARKETING OF THIS DRUG IN RESPECTIVE COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage:
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