BRIEF-AstraZeneca Says Covid-19 Vaccine Phase I/II Showed Immune Response

BRIEF-AstraZeneca Says Covid-19 Vaccine Phase I/II Showed Immune ResponseReuters | Updated: 20-07-2020 19:18 IST | Created: 20-07-2020 19:18 IST
AstraZeneca PLC: * COVID-19 VACCINE PHASE I/II SHOWED IMMUNE RESPONSE
* INTERIM DATA SHOWED STRONG ANTIBODY AND T-CELL RESPONSES * INTERIM RESULTS FROM ONGOING PHASE I/II COV001 TRIAL, LED BY OXFORD UNIVERSITY, SHOWED AZD1222 WAS TOLERATED
* COV001 IS A BLINDED, MULTI-CENTRE, RANDOMISED CONTROLLED PHASE I/II TRIAL WITH 1,077 HEALTHY ADULT PARTICIPANTS, AGED 18-55 YEARS * EARLY SAFETY RESPONSES CONFIRMED THAT TRANSIENT LOCAL AND SYSTEMIC REACTIONS WERE COMMON IN AZD1222 GROUP
* AZD1222 WAS TOLERATED AND GENERATED ROBUST IMMUNE RESPONSES AGAINST SARS-COV-2 VIRUS IN ALL EVALUATED PARTICIPANTS. * LATE-STAGE PHASE II/III TRIALS ARE CURRENTLY UNDERWAY IN UK, BRAZIL AND SOUTH AFRICA AND ARE DUE TO START IN US
* EARLY SAFETY RESPONSES CONFIRMED THAT TRANSIENT LOCAL AND SYSTEMIC REACTIONS WERE COMMON IN AZD1222 GROUP * NO SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE REPORTED WITH AZD1222
* TODAY'S ANNOUNCEMENT IS NOT ANTICIPATED TO IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 * NO SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE REPORTED WITH AZD1222
* TEN PARTICIPANTS ALSO RECEIVED TWO DOSES OF AZD1222 ONE MONTH APART IN STUDY * LATE-STAGE PHASE II/III TRIALS ARE CURRENTLY UNDERWAY IN UK, BRAZIL AND SOUTH AFRICA AND ARE DUE TO START IN US Source text for Eikon: Further company coverage:
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