Mumbai, July 28 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, July 28 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 28-07-2020 18:02 IST | Created: 28-07-2020 18:02 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 62730.00STANDARD GOLD (99.5) : 52255.00PURE GOLD (99.9) : 52465.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 28071730 (DATE&TIME) SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 62730.00STANDARD GOLD (99.5) : 52255.00PURE GOLD (99.9) : 52465.00 PTI MUM SVC SHWSHW