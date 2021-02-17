Left Menu

BRIEF-Cathay Pacific Airways Says In Jan, Carried A Total Of 30,410 Passengers

Reuters | Updated: 17-02-2021 14:50 IST | Created: 17-02-2021 14:39 IST
BRIEF-Cathay Pacific Airways Says In Jan, Carried A Total Of 30,410 Passengers
Representative image. Image Credit: Wikipedia

Cathay Pacific Airways Ltd: * JANUARY CATHAY PACIFIC CARRIED A TOTAL OF 30,410 PASSENGERS

* CATHAY PACIFIC CARRIED 108,930 TONNES OF CARGO AND MAIL IN JAN , A DECREASE OF 28.3% * JAN PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 71.4 PERCENTAGE POINTS TO 13.3%

* JAN CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 19.3 PERCENTAGE POINTS TO 79.4% * "OVERALL DEMAND REMAINED VERY WEAK "

* EXPECT STRONG CARGO PERFORMANCE IN 2020 TO CONTINUE IN 2021 * "SLOWDOWN IN OUR CORE MARKETS PROVIDED AN OPPORTUNITY TO INCREASE CAPACITY ELSEWHERE IN OUR NETWORK "

* COMING MONTHS WILL BE EXTREMELY CHALLENGING. * EFFECTIVE 20 FEB, HONG KONG SAR GOVERNMENT IMPLEMENTING NEW, STRICTER QUARANTINE MEASURES FOR HK-BASED PILOTS AND CABIN CREW Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

UK shares jump as mining stocks track commodity price gains

S.Korea reaches deals to buy more COVID-19 vaccines for 23 million people

Google Workspace admins can now assign target audiences at group/OU level

Australia's political opposition to support Facebook, Google legislation -sources

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Why unequal access to coronavirus vaccines is a threat to us all

... ...

India’s love affair with fossil fuels: the path to sustainable development?

... ...

Videos

Latest News

DSLSA opposes plea seeking deferment in surrendering prisoners above 65 years age

The Delhi State Legal Service Authority DSLSA on Wednesday opposed the petition seeking directions to Delhi Government and DG Prison to defer the surrendering of the Prisoners above 65 years and Prisoners suffering from comorbid medical con...

Global shares slip on profit-taking, hopes grow for recovery

Global shares were mostly lower Wednesday as investors sold to lock in profits from the recent rally driven by hopes economies will gradually return to a pre-pandemic normal. Frances CAC 40 slipped 0.3 in early trading to 5,768.12, while Ge...

Japan's Olympics minister, a woman, is preferred candidate to head Tokyo 2020 - NHK

Japans Olympics Minister Seiko Hashimoto, a woman who is named after the Olympic flame and competed in seven Games, is the preferred candidate to take over the Tokyo 2020 organising committee after her predecessor quit over sexist comments,...

Automotive players need to work wisely to meet required semiconductors demand: Report

With the global semiconductor industry finding it hard to cater to increased demand, automotive players will have to wisely work to get hold of the required demand of semiconductors for their continued survival and growth, according to a re...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021