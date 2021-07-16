FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE.
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CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 73.80 75.30 73.74 75.46 EUR/INR 86.60 89.51 86.53 89.68 GBP/INR 101.55 104.79 101.47 105.00 JPY/INR 66.63 68.93 66.58 69.07 CHF/INR 79.65 82.71 79.59 82.88 AUD/INR 54.39 56.63 54.35 56.75 NZD/INR 51.44 53.66 51.40 53.77 CAD/INR 58.34 60.32 58.29 60.44 SGD/INR 54.19 55.93 54.14 56.04 HKD/INR 9.44 9.76 9.43 9.78 DKK/INR 11.64 12.04 11.63 12.06 NOK/INR 8.32 8.60 8.31 8.61 SEK/INR 8.47 8.75 8.46 8.76 NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCULATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
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