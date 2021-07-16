Left Menu

FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE.

PTI | Mumbai | Updated: 16-07-2021 13:59 IST | Created: 16-07-2021 13:53 IST
FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE.
Representative Image Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE.

( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).

CURRENCY CODE TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD/INR 73.80 75.30 73.74 75.46 EUR/INR 86.60 89.51 86.53 89.68 GBP/INR 101.55 104.79 101.47 105.00 JPY/INR 66.63 68.93 66.58 69.07 CHF/INR 79.65 82.71 79.59 82.88 AUD/INR 54.39 56.63 54.35 56.75 NZD/INR 51.44 53.66 51.40 53.77 CAD/INR 58.34 60.32 58.29 60.44 SGD/INR 54.19 55.93 54.14 56.04 HKD/INR 9.44 9.76 9.43 9.78 DKK/INR 11.64 12.04 11.63 12.06 NOK/INR 8.32 8.60 8.31 8.61 SEK/INR 8.47 8.75 8.46 8.76 NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCULATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.

---------------

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Meghalaya CM launches face recognition Mobile App for pensioners

Meghalaya CM launches face recognition Mobile App for pensioners

 India
2
Facebook says Iran-based hackers used site to target U.S. military personnel

Facebook says Iran-based hackers used site to target U.S. military personnel

 Global
3
Science News Roundup: The U.S. warns SpaceX its new Texas launch site tower not yet approved; Over 10,000 species risk extinction in Amazon, says landmark report and more

Science News Roundup: The U.S. warns SpaceX its new Texas launch site tower ...

 Global
4
Microsoft's new cloud offering to help organizations achieve sustainability goals

Microsoft's new cloud offering to help organizations achieve sustainability ...

 United States

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021