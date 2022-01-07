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BRIEF-AstraZeneca And Neurimmune Sign Deal For NI006

Reuters | Updated: 07-01-2022 13:22 IST | Created: 07-01-2022 12:57 IST
BRIEF-AstraZeneca And Neurimmune Sign Deal For NI006
Representative Image Image Credit: Twitter (@AstraZeneca)

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ASTRAZENECA AND NEURIMMUNE SIGN DEAL FOR NI006

* ASTRAZENECA: ASTRAZENECA AND NEURIMMUNE SIGN EXCLUSIVE GLOBAL COLLABORATION AND LICENCE AGREEMENT TO DEVELOP AND COMMERCIALISE NI006 * ASTRAZENECA - ASTRAZENECA AND NEURIMMUNE SIGN EXCLUSIVE GLOBAL COLLABORATION AND LICENCE AGREEMENT TO DEVELOP AND COMMERCIALISE NI006

* ASTRAZENECA - INVESTIGATIONAL HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY IN PHASE IB DEVELOPMENT FOR TREATMENT OF TRANSTHYRETIN AMYLOID CARDIOMYOPATHY, A SYSTEMIC, PROGRESSIVE, AND FATAL CONDITION * ASTRAZENECA - UNDER AGREEMENT, ALEXION WILL BE GRANTED AN EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENCE TO DEVELOP, MANUFACTURE AND COMMERCIALISE NI006.

* ASTRAZENECA - ALEXION WILL PAY NEURIMMUNE AN UPFRONT PAYMENT OF $30M * ASTRAZENECA - POTENTIAL FOR ADDITIONAL CONTINGENT MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $730M UPON ACHIEVEMENT OF CERTAIN DEVELOPMENT, REGULATORY AND COMMERCIAL MILESTONES

* ASTRAZENECA - NEURIMMUNE WILL CONTINUE TO BE RESPONSIBLE FOR COMPLETION OF CURRENT PHASE IB CLINICAL TRIAL ON BEHALF OF ALEXION Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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