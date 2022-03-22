SLUG: DIRECT EXCHANGE RATES SBI
- Country:
- India
FOLLOWING ARE THE DIRECT RATES OF EXCHANGE (DPE) AS ANNOUNCED BY THE STATE BANK OF INDIA HERE TODAY. ( ALL RATES IN RUPEES PER UNIT ).
CURRENCY TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL CODE USD/INR 75.65 77.15 75.59 77.31 INR 82.53 85.38 82.47 85.54 GBP/INR 98.80 101.97 98.72 102.17 JPY/INR 62.54 64.60 62.49 64.72 CHF/INR 80.18 83.10 80.12 83.26 AUD/INR 55.49 57.72 55.45 57.83 NZD/INR 51.71 53.90 51.67 54.00 CAD/INR 59.76 61.73 59.71 61.85 SGD/INR 55.36 57.11 55.32 57.22 HKD/INR 9.60 9.92 9.59 9.94 DKK/INR 11.11 11.47 11.09 11.49 NOK/INR 8.57 8.84 8.56 8.86 SEK/INR 7.90 8.15 7.89 8.17 -------------------------- NOTE:- CURRENCY JPY IS CALCLATED IN 100 FOREIGN CURRENCY UNIT.
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