Left Menu

BRIEF-RBNZ Updates On Proposed Policy For Debt Serviceability Restrictions On Residential Mortgage Lending

Reuters | Updated: 27-04-2022 03:51 IST | Created: 27-04-2022 03:51 IST
BRIEF-RBNZ Updates On Proposed Policy For Debt Serviceability Restrictions On Residential Mortgage Lending

Reserve Bank of New Zealand: * UPDATES ON PROPOSED POLICY FOR DEBT SERVICEABILITY RESTRICTIONS ON RESIDENTIAL MORTGAGE LENDING

* DSR CONSULTATION CLOSED ON 28 FEB, WE ARE TODAY PUBLISHING SUMMARY OF SUBMISSIONS RECEIVED, ALONG WITH RESPONSES TO KEY POINTS RAISED * EXPECT TO SEE A SLOWDOWN IN HIGH-DTI LENDING OVER THE COMING MONTHS

* ITS MODELLING INDICATES FIRST-HOME BUYERS WOULD BE LEAST IMPACTED BY DEBT-TO-INCOME RESTRICTION * INTEND TO HAVE FRAMEWORK FINALISED BY LATE 2022, SO THAT RESTRICTIONS COULD BE INTRODUCED BY MID-2023 IF REQUIRED

* DO NOT SEE URGENT NEED TO IMPOSE INTERIM TEST RATE FLOOR AT THIS STAGE, BUT MONITORING SITUATION CLOSELY * BANKS’ TEST INTEREST RATES HAVE BEGUN TO RISE IN LINE WITH MARKET RATES, AND EXPECT TO SEE SLOWDOWN IN HIGH-DTI LENDING OVER COMING MONTHS

* DO NOT RULE OUT IMPOSING INTERIM TEST RATE FLOOR IF THERE IS RESURGENCE OF RISKY LENDING IN HOUSING MARKET Source text - http://bitly.ws/qx5G Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
NASA spacecraft to visit asteroid Apophis as it makes close approach to Earth in 2029

NASA spacecraft to visit asteroid Apophis as it makes close approach to Eart...

 Global
2
Cryptoverse: Ether prepares for epic 'merge' in quest to eclipse bitcoin

Cryptoverse: Ether prepares for epic 'merge' in quest to eclipse bitcoin

 Global
3
Why Every Industry Is Desiring Of Bitcoin Cryptocurrency?

Why Every Industry Is Desiring Of Bitcoin Cryptocurrency?

 Global
4
NASA extends 8 planetary missions including asteroid-sampling mission

NASA extends 8 planetary missions including asteroid-sampling mission

 United States

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Iraq’s tug of war with Kurdistan highlights risks to foreign investors

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022