BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Announces Monetary Policy In Review 2017 To 2022
Reserve Bank of New Zealand : * ANNOUNCES MONETARY POLICY IN REVIEW 2017 TO 2022
* NEW ZEALAND ECONOMY HAS WEATHERED THE ECONOMIC STORM CREATED BY PANDEMIC AND WAR RELATIVELY WELL * REVIEW FINDS THAT MONETARY POLICY DECISIONS WERE CONSISTENT WITH THE DATA AVAILABLE AT THE TIME
* INFLATION AND UNEMPLOYMENT ARE BOTH LOW COMPARED TO THE VAST MAJORITY OF OECD COUNTRIES * EASING IN MONETARY POLICY DURING COVID-19 PANDEMIC WAS WARRANTED AND WORST-CASE ECONOMIC SCENARIOS WERE AVOIDED
* CURRENT HEIGHTENED LEVEL OF INFLATION COULD HAVE BEEN LESSENED AT MARGIN BY EARLIER TIGHTENING IN MONETARY POLICY IN 2021 * WHILE FACING SOME SERIOUS ECONOMIC CHALLENGES, NZ ECONOMY HAS WEATHERED ECONOMIC STORM CREATED BY PANDEMIC AND WAR RELATIVELY WELL
* REVIEW IDENTIFIES NINE AREAS OF FOCUS FOR IMPROVEMENT, WHICH THE RESERVE BANK IS PROGRESSING Source text Further company coverage:
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