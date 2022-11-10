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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Announces Monetary Policy In Review 2017 To 2022

Reuters | Updated: 10-11-2022 01:54 IST | Created: 10-11-2022 01:54 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Announces Monetary Policy In Review 2017 To 2022

Reserve Bank of New Zealand : * ANNOUNCES MONETARY POLICY IN REVIEW 2017 TO 2022

* NEW ZEALAND ECONOMY HAS WEATHERED THE ECONOMIC STORM CREATED BY PANDEMIC AND WAR RELATIVELY WELL * REVIEW FINDS THAT MONETARY POLICY DECISIONS WERE CONSISTENT WITH THE DATA AVAILABLE AT THE TIME

* INFLATION AND UNEMPLOYMENT ARE BOTH LOW COMPARED TO THE VAST MAJORITY OF OECD COUNTRIES * EASING IN MONETARY POLICY DURING COVID-19 PANDEMIC WAS WARRANTED AND WORST-CASE ECONOMIC SCENARIOS WERE AVOIDED

* CURRENT HEIGHTENED LEVEL OF INFLATION COULD HAVE BEEN LESSENED AT MARGIN BY EARLIER TIGHTENING IN MONETARY POLICY IN 2021 * WHILE FACING SOME SERIOUS ECONOMIC CHALLENGES, NZ ECONOMY HAS WEATHERED ECONOMIC STORM CREATED BY PANDEMIC AND WAR RELATIVELY WELL

* REVIEW IDENTIFIES NINE AREAS OF FOCUS FOR IMPROVEMENT, WHICH THE RESERVE BANK IS PROGRESSING Source text Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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