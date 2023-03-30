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BRIEF-Fitch Recent Banking Sector Turmoil Could Speed Up Tightening Of Regulations For Us Large Regional Banks

Reuters | Updated: 30-03-2023 21:43 IST | Created: 30-03-2023 21:43 IST
BRIEF-Fitch Recent Banking Sector Turmoil Could Speed Up Tightening Of Regulations For Us Large Regional Banks

Fitch: * FITCH: RECENT BANKING SECTOR TURMOIL COULD SPEED UP TIGHTENING OF REGULATIONS FOR US LARGE REGIONAL BANKS

* FITCH: PERMANENT WRITE-DOWN OF CS'S AT1S BEFORE FULL LOSS ABSORPTION BY SHAREHOLDERS DOESN'T APPEAR TO BE LIKELY TO BE REPEATED BY OTHER MAJOR REGULATORS * FITCH: ACTIONS INDICATE AT1S HIGHLY LIKELY TO CONTRIBUTE TO GOING-CONCERN/GONE-CONCERN LOSS-ABSORBENCY IF TROUBLED BANK FACES REGULATORY INTERVENTION

* FITCH- EXPECTS NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING TO IMPLEMENT FINAL BASEL III RULES COULD BE ISSUED DURING 1H23 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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