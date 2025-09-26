Strengthening Ties: Patrushev's Strategic India Visit
Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev visited India to discuss enhanced cooperation in agriculture, fertilizers, food processing, and other mutual interests with Prime Minister Narendra Modi. This visit is a precursor to Russian President Vladimir Putin's upcoming visit for the 23rd India-Russia Annual Summit in December.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 26-09-2025 08:15 IST | Created: 26-09-2025 08:15 IST
- Country:
- India
Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev met with Indian Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, exploring avenues to bolster cooperation in agriculture, fertilizers, and food processing sectors.
This diplomatic visit came as part of preparations for Russian President Vladimir Putin's scheduled visit to India in December, ahead of the much-anticipated 23rd India-Russia Annual Summit.
The Ministry of External Affairs highlighted that Prime Minister Modi conveyed warm greetings to President Putin and anticipated welcoming him to further cement bilateral relations between the two nations.
Advertisement
ALSO READ
Govt promoting food processing sector; PLI scheme and mega food parks boosted growth: PM Modi at World Food India summit.
India's Culinary Call: Modi Invites Global Investment in Food Processing
India's Food Processing Sector: An Investment Hotspot
India Invites Global Investment with Triple Strength in Food Processing
Capacity of food processing sector rises 20 times in last 10 year, says PM Modi at World Food India summit.