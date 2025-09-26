Left Menu

Strengthening Ties: Patrushev's Strategic India Visit

Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev visited India to discuss enhanced cooperation in agriculture, fertilizers, food processing, and other mutual interests with Prime Minister Narendra Modi. This visit is a precursor to Russian President Vladimir Putin's upcoming visit for the 23rd India-Russia Annual Summit in December.

Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev met with Indian Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, exploring avenues to bolster cooperation in agriculture, fertilizers, and food processing sectors.

This diplomatic visit came as part of preparations for Russian President Vladimir Putin's scheduled visit to India in December, ahead of the much-anticipated 23rd India-Russia Annual Summit.

The Ministry of External Affairs highlighted that Prime Minister Modi conveyed warm greetings to President Putin and anticipated welcoming him to further cement bilateral relations between the two nations.

