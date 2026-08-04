FAA proposes giving airlines flexibility on flight emergency medical kits
The FAA has proposed shifting from a prescriptive checklist to performance-based standards for emergency medical kits on commercial flights, focusing on resource sufficiency.
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- United States
The Federal Aviation Administration on Tuesday proposed giving airlines flexibility in requirements for emergency medical kits on commercial flights.
The FAA is proposing transitioning from a prescriptive checklist of medical items and instead set performance-based standards requiring carriers to have sufficient resources to manage nine life-threatening conditions.