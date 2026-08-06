Merck KGaA raises profit guidance on momentum in Life Science, Electronics units
Merck KGaA has raised its 2026 earnings guidance due to increased demand for its lab supplies and semiconductor materials, exceeding quarterly expectations.
- Country:
- Germany
Germany's Merck KGaA lifted its earnings guidance range for 2026 on Thursday, citing a further gain in demand for its lab supplies in drug manufacturing and for its semiconductor materials, while posting better-than-expected quarterly results.
($1 = 0.8660 euros)
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