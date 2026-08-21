Global Financial Headlines You Can't Miss
Top stories in financial news include Brazilian municipalities joining a dam collapse payout scheme, Christine Hunsicker's sentencing for fraud, warnings for UK's Budget borrowing, and Ukraine's request to use Starlink drones against Russian missile launchers.
Amid financial turbulence, 19 Brazilian municipalities have joined a payout scheme related to the 2015 Mariana dam collapse involving mining giants BHP and Vale, according to a Brazilian court on Thursday.
Fashion tech entrepreneur Christine Hunsicker, who attributed a $300 million fraud to a head injury, has been sentenced to five years in prison, raising eyebrows across the financial community.
As global bond markets grow volatile, British Chancellor John Healey faces pressure to minimize fiscal deficit in his first Budget. Meanwhile, Ukraine seeks to deploy Starlink-equipped drones to target Russian missile launchers amid missile defense shortages.