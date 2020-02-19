BRIEF-S&P Says Coronavirus Will Deliver Short-Term Blow To Economic Growth In Q1 In China
S&P Global Ratings: * S&P GLOBAL RATINGS SAYS CORONAVIRUS WILL DELIVER A SHORT-TERM BLOW TO ECONOMIC GROWTH IN THE FIRST QUARTER IN CHINA
* S&P GLOBAL RATINGS SAYS ASSUMING CORONAVIRUS IS CONTAINED IN MARCH, EXPECT CHINA'S GDP GROWTH RATE TO RECOVER FIRMLY IN Q3, BEFORE REBOUNDING IN 2021 * S&P SAYS EXPECT SMALL AND MEDIUM-SIZED RESTAURANT FIRMS TO COME UNDER STRESS IN CHINA FROM CORONAVIRUS, AS STORE CLOSURES PILE ON LIQUIDITY PRESSURE
* S&P SAYS BELIEVE THE LONG-TERM OUTLOOK FOR HARDWARE AND SOFTWARE REMAINS POSITIVE IN CHINA * S&P SAYS STRUCTURED FINANCE SECTOR IS EXPECTED TO SEE A SHORT-TERM IMPACT FROM CORONAVIRUS
* S&P SAYS CORONAVIRUS HAS HIGHLIGHTED VULNERABILITIES THAT EXIST ACROSS CHINA'S TOURISM SECTOR Source: http://bit.ly/3bNrWkM
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