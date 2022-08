Asia Cup Scoreboard: Afghanistan vs Sri Lanka

Scoreboard of the Asia Cup match between Afghanistan and Sri Lanka here on Saturday. Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c Rahmanullah Gurbaz b Naveen-ul-Haq 3 Kusal Mendis lbw b Fazalhaq Farooqi 2 Charith Asalanka lbw b Fazalhaq Farooqi 0 Danushka Gunathilaka c Karim Janat b Mujeeb Ur Rahman 17 Bhanuka Rajapaksa run out (Mohammad Nabi) 38 Wanindu Hasaranga de Silva c Mohammad Nabi b Mujeeb Ur Rahman 2 Dasun Shanaka c Rahmanullah Gurbaz b Mohammad Nabi 0 Chamika Karunaratne b Fazalhaq Farooqi 31 Maheesh Theekshana run out (Azmatullah Omarzai/Rahmanullah Gurbaz) 0 Matheesha Pathirana c Najibullah Zadran b Mohammad Nabi 5 Dilshan Madushanka not out 1 Extras: (LB-1, NB-1, W-4) 6 Total: (All out in 19.4 overs) 105 Fall of wickets: 1-3, 2-3, 3-5, 4-49, 5-60, 6-64, 7-69, 8-69, 9-75, 10-105 Bowling: Fazalhaq Farooqi 3.4-1-11-3, Naveen-ul-Haq 3-0-23-1, Mujeeb Ur Rahman 4-0-24-2, Azmatullah Omarzai 1-0-20-0, Mohammad Nabi 4-0-14 -2, Rashid Khan 4-0-12-0. Afghanistan Innings: Hazratullah Zazai not out 37 Rahmanullah Gurbaz b de Silva 40 Ibrahim Zadran run out (Theekshana) 15 Najibullah Zadran not out 2 Extras: (LB-5, W-7) 12 Total: (For 2 wickets in 10.1 overs) 106 Fall of wickets: 1-83, 2-103 Bowling: Dilshan Madushanka 1-0-10-0, Maheesh Theekshana 4-0-35-0, Matheesha Pathirana 1-0-16-0, Wanindu Hasaranga de Silva 3-0-19-1, Chamika Karunaratne 1-0-20-0, Charith Asalanka 0.1-0-1-0.

