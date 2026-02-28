Left Menu

Pentagon Halts Ivy League Education for Officers

The U.S. Defense Department, led by Pete Hegseth, announced a halt on sending officers to Ivy League schools for educational programs, citing anti-American sentiments. The ban, effective in the 2026-27 academic year, aligns with broader Trump administration critiques of higher education institutions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-02-2026 02:20 IST | Created: 28-02-2026 02:20 IST
Pentagon Halts Ivy League Education for Officers
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The U.S. Defense Department will cease sending officers to Ivy League institutions for professional courses and graduate programs, effective from the academic year 2026-27. This decision, declared by Pentagon chief Pete Hegseth, criticizes the schools for fostering anti-American attitudes.

The move is part of broader actions by the Trump administration targeting higher education on issues such as diversity programs, transgender policies, and pro-Palestinian protests. In a video statement, Hegseth emphasized that these institutions have become breeding grounds for anti-military sentiment.

Hegseth previously announced the cancellation of military educational programs with Harvard University, reinforcing the administration's stance on disconnecting from universities perceived as adversarial to American values and military priorities.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
US Commits Additional $200 Million to Sustainable Farming Practices

US Commits Additional $200 Million to Sustainable Farming Practices

 Global
2
Tensions Rise as Diplomatic Efforts Stall: US and Iran on the Brink

Tensions Rise as Diplomatic Efforts Stall: US and Iran on the Brink

 Global
3
Showdown of Champions: Usyk vs Verhoeven at the Pyramids of Giza

Showdown of Champions: Usyk vs Verhoeven at the Pyramids of Giza

 Global
4
Deportation Dilemma: The Battle to Bring Back a College Student

Deportation Dilemma: The Battle to Bring Back a College Student

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Capitalist incentives could push AI toward catastrophic outcomes

AI becomes academic lifeline for remote university students

Is perceived usefulness the real reason students adopt AI chatbots?

Innovation or inequality?: The social cost of sidewalk robots

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026