Pentagon Halts Ivy League Education for Officers
The U.S. Defense Department, led by Pete Hegseth, announced a halt on sending officers to Ivy League schools for educational programs, citing anti-American sentiments. The ban, effective in the 2026-27 academic year, aligns with broader Trump administration critiques of higher education institutions.
The U.S. Defense Department will cease sending officers to Ivy League institutions for professional courses and graduate programs, effective from the academic year 2026-27. This decision, declared by Pentagon chief Pete Hegseth, criticizes the schools for fostering anti-American attitudes.
The move is part of broader actions by the Trump administration targeting higher education on issues such as diversity programs, transgender policies, and pro-Palestinian protests. In a video statement, Hegseth emphasized that these institutions have become breeding grounds for anti-military sentiment.
Hegseth previously announced the cancellation of military educational programs with Harvard University, reinforcing the administration's stance on disconnecting from universities perceived as adversarial to American values and military priorities.
(With inputs from agencies.)
