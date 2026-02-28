Left Menu

Pentagon Restricts Anthropic for National Security

Pentagon chief Pete Hegseth announced that Anthropic is now considered a supply-chain risk to national security. Effective immediately, any contractor, supplier, or partner associated with the U.S. military is prohibited from engaging in commercial activities with Anthropic.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-02-2026 04:00 IST | Created: 28-02-2026 04:00 IST
Pentagon Restricts Anthropic for National Security
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Pentagon chief Pete Hegseth announced on Friday that the U.S. Defense Department has classified Anthropic as a 'supply-chain risk to national security.'

Hegseth stated that, effective immediately, no contractor, supplier, or partner working with the U.S. military is permitted to conduct any commercial activity with Anthropic.

This decision underscores the heightened concerns over supply-chain vulnerabilities impacting national security initiatives.

TRENDING

1
Pentagon Restricts Anthropic for National Security

Pentagon Restricts Anthropic for National Security

 Global
2
BMW Issues Massive Global Recall Over Fire Risk

BMW Issues Massive Global Recall Over Fire Risk

 Global
3
Trump's Potential Supreme Court Pick: Ted Cruz

Trump's Potential Supreme Court Pick: Ted Cruz

 Global
4
FAA Regulates Chicago O'Hare Summer Flights Amid Scheduling Boom

FAA Regulates Chicago O'Hare Summer Flights Amid Scheduling Boom

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Capitalist incentives could push AI toward catastrophic outcomes

AI becomes academic lifeline for remote university students

Is perceived usefulness the real reason students adopt AI chatbots?

Innovation or inequality?: The social cost of sidewalk robots

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026