Pentagon Restricts Anthropic for National Security
Pentagon chief Pete Hegseth announced that Anthropic is now considered a supply-chain risk to national security. Effective immediately, any contractor, supplier, or partner associated with the U.S. military is prohibited from engaging in commercial activities with Anthropic.
Pentagon chief Pete Hegseth announced on Friday that the U.S. Defense Department has classified Anthropic as a 'supply-chain risk to national security.'
Hegseth stated that, effective immediately, no contractor, supplier, or partner working with the U.S. military is permitted to conduct any commercial activity with Anthropic.
This decision underscores the heightened concerns over supply-chain vulnerabilities impacting national security initiatives.
