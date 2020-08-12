5 dead, 27 injured as bus catches fire in Karnataka's Chitradurga
Five people including a baby were killed while 27 people were critically injured after a bus caught fire near National Highway 4 at Hiriyur in Karnataka's Chitradurga on Tuesday.ANI | Chitradurga (Karnataka) | Updated: 12-08-2020 09:22 IST | Created: 12-08-2020 09:22 IST
Five people including a baby were killed while 27 people were critically injured after a bus caught fire near National Highway 4 at Hiriyur in Karnataka's Chitradurga on Tuesday.
The bus belonged to "Kukke Sri Travels".
The injured people have been shifted to Hiriyur and Chitradurga district hospitals. (ANI)
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