Scoreboard: RR vs DC

Rajasthan Royals: Liam Livingstone c Pant b Avesh Khan 1 Yashasvi Jaiswal c Pant b Nortje 5 Sanju Samson not out 70 David Miller st Pant b Ashwin 7 Mahipal Lomror c Avesh Khan b Rabada 19 Riyan Parag b Axar 2 Rahul Tewatia c Hetmyer b Nortje 9 Tabraiz Shamsi not out 2 Extras: (LB-1, W-5) 6 Total: (6 wkts, 20 Overs) Fall of Wickets: 6-1, 6-2, 17-3, 48-4, 55-5, 99-6.

Bowler: Avesh Khan 4-0-29-1, Anrich Nortje 4-0-18-2, Ravichandran Ashwin 4-0-20-1, Kagiso Rabada 4-0-26-1, Axar Patel 4-0-27-1.

