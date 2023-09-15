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BRIEF-Maplebear Inc Says Estimated IPO Price For Common Stock Will Be Between $28.00 And $30.00 Per Share

Reuters | Updated: 15-09-2023 16:03 IST | Created: 15-09-2023 16:01 IST
BRIEF-Maplebear Inc Says Estimated IPO Price For Common Stock Will Be Between $28.00 And $30.00 Per Share
Representative Image Image Credit: ANI

Maplebear:

* MAPLEBEAR INC SAYS ESTIMATED THAT INITIAL PUBLIC OFFERING PRICE FOR OUR COMMON STOCK WILL BE BETWEEN $28.00 AND $30.00 PER SHARE - SEC FILING

* MAPLEBEAR INC SAYS ENTITIES AFFILIATED WITH SEQUOIA CAPITAL BENEFICIALLY OWNED 18% OF SHARES AFTER OFFERING

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