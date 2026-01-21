Diplomatic Dialogues: Putin and Abbas Convene in Moscow
Russian President Vladimir Putin is slated to meet with Palestinian President Mahmoud Abbas in Moscow. The discussions are set for Thursday, following Abbas's arrival in the Russian capital on Wednesday. This meeting underscores the ongoing diplomatic engagements concerning geopolitical issues in the region.
Russian President Vladimir Putin is scheduled to engage in discussions with Palestinian President Mahmoud Abbas in Moscow this Thursday, according to announcements from the Kremlin.
Abbas is expected to land in Moscow on Wednesday, underscoring the importance of their impending meeting.
This engagement highlights Russia's continued involvement in Middle Eastern diplomacy, as geopolitical tensions remain a focal point in global discussions.
