T20 World Cup semifinal: IND vs ENG

England Innings: Philip Salt c Axar Patel b Hardik Pandya 5 Jos Buttler b Varun Chakaravarthy 25 Harry Brook c Axar Patel b Jasprit Bumrah 7 Jacob Bethell run out (Hardik Pandya/Sanju Samson) 105 Tom Banton b Axar Patel 17 Will Jacks c Shivam Dube b Arshdeep Singh 35 Sam Curran c Tilak Varma b Hardik Pandya 18 Jamie Overton not out 2 Jofra Archer not out 19 Extras: (LB-3, W-10) 13 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 246 Fall of Wickets: 13-1, 38-2, 64-3, 95-4, 172-5, 222-6, 225-7. Bowling: Arshdeep Singh 4-0-51-1, Hardik Pandya 4-0-38-2, Jasprit Bumrah 4-0-33-1, Varun Chakaravarthy 4-0-64-1, Axar Patel 3-0-35-1, Shivam Dube 1-0-22-0. (MORE)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)